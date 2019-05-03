В рамках визита советников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель экс-министр финансов Александр Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Переговоры прошли 2 мая во время форума ЕС - США по энергетической безопасности. На встрече также присутствовали посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, представители Министерства энергетики США, советник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике.

"Украине и Европе в целом важна роль Соединенных Штатов в диверсификации поставок энергоресурсов. Это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей", - сказал Александр Данилюк.

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможные пути поставки американского сжиженного природного газа, а также реформирования рынка газа в Украине, включая НАК "Нафтогаз". Также обсуждалось сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков и развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.

Напомним, канцлер Австрии рассказал о дружеском телефонном разговоре с Зеленским.

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