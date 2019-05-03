Житель Львовской области, подозреваемый в организации покушения на убийство с использованием пулемета в Иванковичах Киевской области (рядом с домом Владимира Зеленского) сегодня не пришел в Святошинский районный суд Киева, где должно было рассматриваться ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня житель Львовской области, подозреваемый в организации покушения на убийство, который был вместе с двумя другими исполнителями задержан 15 апреля 2019 в Иванковичах Киевской области, не явился в Святошинский районный суд Киева, где должно было рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения по подозрению в организации вооруженной банды", - написал Аброськин.

Напомним, 15 апреля в Киевской области в Иванковичах неподалеку от дома на тот момент еще кандидата в президенты Владимира Зеленского задержали вооруженную группу из трех человек. Позже выяснилось, что они готовили физическую ликвидацию львовского криминального авторитета Вовы Морды.

Ранее "Страна" писала о том, что киллера, задержанного рядом с домом Зеленского, выпустили из СИЗО и сразу же задержали.