В ходе телефонного разговора 3 мая президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин обсудили новое ядерное соглашение, ситуацию в Украине, а также проблемы КНДР. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс передает ТАСС.

"Состоялось обсуждение того, чтобы продлить текущее ядерное соглашение (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), а также обсуждение по поводу потенциального заключения нового, которое бы включало и Китай", - отметила она.

Сандерс добавила, что разговор прошел "в позитивном ключе". "Они обсудили торговлю, рост ее объемов между странами. Они также обсудили Северную Корею и Венесуэлу", - сказала она.

По ее словам, Трамп подчеркнул необходимость мирной передачи власти в Венесуэле.

"В ходе всего звонка президент концентрировал внимание в основном на оказании помощи народу Венесуэлы, на том, чтобы ясно сигнализировать, что Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы, а также на важности обеспечения венесуэльцам доступа к продовольствию, воде и медикаментам. Президент Трамп несколько раз выразил эту мысль в ходе беседы", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Говоря о КНДР, Трамп, по словам Сандерс, отметил необходимость и важность усилий со стороны России, направленных на денуклеаризацию.

"Они говорили о Северной Корее достаточно длительное время в ходе звонка и подчеркнули как свою приверженность, так и необходимость в денуклеаризации. Президент несколько раз сказал в этом контексте о необходимости и важности того, чтобы Россия активизировала усилия и продолжала помогать, оказывала давление на Северную Корею для того, чтобы она провела денуклеаризацию. На этом президент сделал акцент", - сказала она.

Также в Белом доме рассказали, что в ходе беседы была затронута тема доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. По словам Сары Сандерс, упомянутый вопрос "был обсужден очень-очень коротко".

"По существу - в контексте того, что оно (расследование Мюллера) завершено, что не было сговора (избирательного штаба Трампа с властями России), о чем, я уверена, обоим лидерам было отлично известно задолго до нынешнего разговора, - заявила Сандерс. - Мы (должностные лица США) это говорили больше двух лет".

В Кремле подтвердили факт беседы и сообщили, что разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа.

"По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество. Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин проинформировал Трампа об основных итогах встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля, подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Пхеньян. "С обеих сторон отмечена важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове", - отмечается в сообщении.

Также лидеры затронули обстановку в Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин, по данным пресс-службы Кремля, акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей.

Кроме того, отмечается, что в ходе обмена мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса.

Напомним, Трамп заявил, что Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не сделал.

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