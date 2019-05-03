Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу, 3 мая, провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и рассказал о поддержке реформ в Украине. Об этом Курц сообщил в своем Twitter.

По его словам, Украина является важным партнером для Европы, а поддержка реформ со стороны Австрии и Евросоюза продолжится и в дальнейшем.

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - написал канцлер Австрии.

Скриншот: Twitter/ Sebastian Kurz‏

Напомним, власти Австрии заявили о поддержке Северного потока-2.

Также мы писали о том, как канцлер Австрии Курц поздравил Зеленского с победой на выборах.