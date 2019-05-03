В четверг, 2 мая, вечером в гостиничном номере в Мехико обнаружили мертвой бывшую королеву красоты Уругвая, которая представляла страну на конкурсах "Мисс Вселенная" (2006) и "Мисс Мира" (2008). Об этом сообщает Fox News.

В полиции сообщили, что прибыли по вызову и обнаружили женщину в ванной комнате. По предварительным данным, 31-летняя Фатимих Давила Соса покончила с собой.

Уточняется, что 23 апреля девушка приехала в столицу Мексики для работы моделью.

Полиция начала расследование по факту произошедшего.

Фото: thesun.co.uk

Ранее "Страна" сообщала, что в Бразилии 26-летний манекенщик на модном показе запутался в шнурках, упал на подиум и умер.

Также мы сообщали, что названы обстоятельства смерти юной Мисс Вселенной, у которой не выдержало сердце.