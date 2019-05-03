Игорь Коломойский в ближайшее вемя, по сообщениям СМИ, вернется в Украину из Израиля, где жил в последнее время.

Накануне своего возвращения олигарх провел информационную подготовку - дал несколько довольно откровенных интервью. В которых обозначил свои позиции по многим ключевым для Украины вопросам.

Коломойский высказался о том, нужно ли распускать парламент, как Аваков помогал Зеленскому выиграть выборы, что делать с Донбассом и как новому президенту вести дела с олигархами. Также бизнесмен поделился своими планами на Приватбанк.

"Страна" собрала главные цитаты Коломойского перед его возвращением в Украину.

Роспуск Рады не нужен

"Вопрос только, зачем распускать парламент, с какой целью... Если его распустят сейчас, то 100 процентов выборы будут идти по существующей системе, то есть будет половина мажоритарщиков... Можно и распустить, но сразу есть вопрос. Успеешь ли ты подготовить 220 мажоритарщиков, новый президент? Или новая партия Слуга народа? Есть ли у них такое количество?", - сказал олигарх в интервью программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Намек Коломойского можно трактовать как совет Зеленскому не распускать парламент сейчас. С другой стороны, при роспуске представительство Зе в Раде будет заметным. Тогда как, если ждать до осени, Зеленский может уже растерять часть рейтинга.

Совет олигарха можно понять и как призыв отказаться от смешанной системы и к осени перейти на пропорциональную - такие инициативы давно обсуждаются в парламенте. Что, кстати, поможет Зе решить проблему мажоритарщиков.

О работе с Зеленским

В том же интервью олигарх заявил, что ему от Зе "ничего не надо".

"Просьба? Да я даже обращаться к нему не буду, мне ничего от него не надо. Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо. Он ни к кому никогда ни с какими просьбами не обращался".

Коломойский повторил, что Зеленский не является его марионеткой, назвав эти обвинения лишь частью предвыборной кампании. При этом он признал, что "болел" за Зеленского на президентских выборах.

Также Коломойский раскритиковал идею Зеленского о встречах с бизнесом и назвал утопией инициативу новоизбранного президента о налоговой амнистии.

"Собирать всех вместе - это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь".

Интересно, что это заявление прозвучало ровно в тот же день, как Зеленский объявил о своей встрече с представителями бизнеса.

Ранее в интервью НТВ, Коломойский сказал, что иногда давал советы Зеленскому и готов консультировать его далее. Но на место в его команде не претендует.

"Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением", - сказал олигарх.

Перед вторым туром выборов Коломойский рассказал, в каком режиме общался с Зеленским в ходе кампании.

"Были визиты вежливости, поздравления с днем ​​рождения. Я иногда поздравлял его с днем ​​рождения. Ну, часто в телефонном режиме поздравил. А так присутствовал, кажется, за все время на одном дне рождения, и он у меня был на дне рождении, возможно, один-два раза. Это обычные отношения людей, которые имеют, скажем так, общие интересы с точки зрения контракта, который, к слову, заканчивается в 2022 году", - отметил бизнесмен.

О роли Авакова

Коломойский дал понять, что Аваков "болел" за Зеленского на выборах.

"Мы в постоянном общении (с Арсеном Аваковым - ред.), мы считаем, что это общая победа. У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за Зеленского. Мы за Юлию Тимошенко болели. Мы болели против Пети".

По мнению Коломойского, Аваков начал "болеть" за Зеленского, когда Порошенко "перешел Рубикон". Бизнесмен подчеркнул, что это было связанно уголовным делом против сына министра Александра.

"Дело о рюкзаках" было "высосано из пальца", считает Коломойский.

Из слов Коломойского следует, что работа Авакова на посту министра внутренних дел его вполне устраивает.

Почему проиграл Порошенко

Коломойский заявил, что президент Петр Порошенко проиграл президентские выборы в Украине, потому что у него не было телеканала 1+1.

"Порошенко хотел забрать себе 1+1, но он проиграл выборы, потому что у него не было "1+1". Ему все говорили из его окружения Кононенко, Луценко, а как ты собираешься на выборы, если твой электорат плюсы смотрит?", - заявил олигарх.

Коломойский также анонсировал иск к Петру Порошенко, как только он перестанет быть президентом.

"Я точно знаю, что в Англии против него готовится иск, притензии появились от Суркиса", - заявил он.

Также, по словам Коломойского, Порошенко очень хотел купить канал.

"Это детективная история. Порошенко вел переговоры... В 2016 году вышел на сделку с Суркисами, это был февраль. Хотел купить у них 25%. А потом договориться со мной, чтоб я ему продал еще 25%. И быть там 50 на 50. Переговоры между Суркисом и представителями Порошенко велись где-то с февраля, адвокаты уже работали. Сумма сделки - 240 или 250 млн".

Будут ли преследовать Порошенко

Интересно, что накануне второго тура выборов Коломойский дал понять, что против тюрьмы для уходящего президента.

"Я не правоохранитель, но считаю, что когда человек был в финале президентских выборов, он уже субъект политической жизни и это будет воспринято как политическое преследование. Поэтому я не думаю, что новой власти нужно наступать на такие грабли, на которые наступил Янукович в отношении Тимошенко в 2011 году.

Какой бы он не был, он - бывший президент страны. Пора закрывать "ящик Пандоры" на политические преследования. Что бы он не натворил, это вопрос к правоохранителям. В любом случае он субъект политической жизни и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым, это мое мнение. Но не исключаю, что у него есть окружение, с которым нужно разбираться по полной программе".

"Оставьте Приват себе. Дайте нам наш капитал"

"Если будет установлено, что национализация была неправильна, и последует реституция, то мы можем сказать: "Нам не надо банк, оставьте его себе. Общественный резонанс. У вас там 155 млрд фантиков лежит, ну облигаций, которые не монетизированы. Но вам мало государственных банков – оставьте ПриватБанк себе. Дайте нам наш капитал, который мы внесли (2 млрд долларов)".

Коломойский отметил, что эти деньги ему должно отдать Министерство финансов Украины.

"Только не надо давить на патриотические чувства, мы сначала разбираем юридическую ситуацию. Мне не надо, что когда кто-то голодает или не хватает на армию, а я в это время получаю 2 млрд долларов. Я не тороплюсь. Мне надо признать факт, что меня ограбили и на сколько ограбили. И важнее, чем получить компенсацию, наказать тех, кто и ради чего это сделал".

"Если будет нужно, мы Гонтареву привезем в Украину".

Майдан: минус 13 миллионов населения

Коломойский определил причины катастрофы, в которую попала Украина. В ней он обвинил Януковича, Россию и Майдан.

"Власть Януковича довела до Майдана, а революция - это всегда плохо... Это был клептократично преступный режим. Кроме как восстание, не было пути его снести... В итоге минус Крым, минус Донбасс, минус 13 миллионов (населения). Виноваты в этом Янукович, Россия, революция, взаимная ненависть и внутренний гражданский конфликт".

Олигарх также объяснил, что привело к таким последствиям:

"22 февраля (2014) победившие революционеры бегали по парламенту, законы отменяли. Харьковские соглашения, кричали, надо отменить. И языковый Колесниченко-Кивалова. Это спровоцировало взаимную ненависть... И беркутов по дороге на базы обстреливали".

Гражданский война на Донбассе

По мнению Коломойского, в Украине идет гражданская война.

"Внутренняя гражданская война, что тут непонятного. Слава богу, она не распространилась на всю территорию, но она имеет горячую фазу в Донбассе и холодную фазу - во всей остальной стране... Холодная война проявляется в убийствах, например, журналистов. С одной стороны убили Бузину, с другой стороны Шеремета... А это солдаты войны".

Он считает, что одну часть украинцев поддерживает Россия:

"Если б ее не было, уже давно бы это все закончилось. Украинцы бы помирились между собой... Спровоцировала и организовала все Россия. С одной стороны. А с другой стороны тоже не все было благополучно".