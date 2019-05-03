После публикации материала об исключении нардепа Сергея Лещенко из рядов общественно-политической организации нардепа Мустафы Найема "Действуй с нами" из-за интервью с юристом Зеленского, обе стороны прокомментировали "Стране" сложившуюся ситуацию.

"Исключили? Это неправильная формулировка. Сергею понятнее Зеленский, и он считает, что ему нужно помочь. Мы по-разному видим дальнейшее развитие страны, пути достижения целей. Когда пути расходятся, это дружеское расхождение в направлении движения, без конфликтов и формальщина. Это было его решение, и мы дали каждому право выбирать путь. Таким образом в направлении Порошенко выбрали дрейфование Юрий Гусев и Алексей Мушак", - заявил бывший заместитель главы патрульной полиции Сергей Блажевич, который также является членом движения "Действуй с нами".

Сам Сергей Лещенко заявил "Стране", что сейчас находится в США и сможет прокомментировать ситуацию только в понедельник.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как часть депутатов-еврооптимистов, которые не нашли себя в существующих партиях майданной оппозиции, создали общественно-политическое движение "Действуй с нами" и о связи проекта с парламентскими выборами.

Также мы писали о том, как в феврале Найем, Лещенко и Залищук написали заявления о выходе из БПП.