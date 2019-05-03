В четверг, 2 мая, украинские правоохранители выдворили из страны криминального авторитета из Грузии. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Винницкой области.

Вчера, 2 мая 43-летнего гражданина Грузии с десятилетним тюремным стажем, который имел так называемый статус "смотрящего", винницкие полицейские выдворили из страны через международный пункт пропуска "Борисполь". Мужчина отправился в Грузию, страну его гражданской принадлежности. Ему запрещен въезд в Украину на три года за нарушение миграционного законодательства.

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, из Украины выдворили криминального авторитета по прозвищу Молдаван, который контролировал поставки в тюрьмы.

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