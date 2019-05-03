Следственный комитет России по Башкирии предъявил обвинение в убийстве Айнуру Абдулнасырову - создателю приложения для изучения языков LinguaLeo. Об этом сообщает ТАСС.

Его подозревают в убийстве сестры, которое произошло 2 мая в селе Дюртюли. Находясь в доме, Айнур Абдулнасыров поссорился со своей сестрой и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Как сообщили правоохранители, обвиняемый скрываться не стал и сознался в содеянном.

"В отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в региональном СУ СК.

Фото: rb.ru

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