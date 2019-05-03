Путин и Трамп поговорили по телефону и обсудили Украину и ядерное оружие
В пятницу, 3 мая, президенты России и США провели телефонные переговоры. Они длились более часа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает RT.
Темой разговора стала ситуация в КНДР и Венесуэле. Также Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине и расширение договора о СНВ. В свете последнего президенты поговорили о возможном новом ядерном соглашении между США, РФ и Китаем.
В Белом доме добавили, что лидеры США и России затронули также и вопрос доклада Мюллера.
Как сообщала "Страна", замгенпрокурора США, который назначил спецпрокурора Мюллера расследовать вмешательство России в выборы - подал в отставку.
Отметим, что в немецком концерне "Daimler AG" не знают, как у лидера КНДР Ким Чен Ына оказался их бронированный лимузин.