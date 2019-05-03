Неудача во время огневых испытаний двигателей космического корабля Crew Dragon в конце апреля привела к разрушению его космической капсулы. Об этом со ссылкой на компанию SpaceX сообщает CNN.

"Первоначальные испытания были успешно завершены, но окончательное тестирование привело к аномалии на испытательном стенде", - отмечают в компании.

При этом по данным подразделения ВВС США на мысе Канаверал, где проходили испытания, в результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, недалеко от объектов ВВС были видны клубы темного дыма.

Разрушение космической капсулы, между тем, может сорвать планы SpaceX по отправке космонавтов на МКС в этом году.

Напомним, появилось видео отстыковки космического корабля Crew Dragon от МКС.

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