Власти России рассматривают возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию. Об этом Сергей Чемезов, глава госкорпорации "Ростех", сообщил в интервью турецкому агентству "Anadolu", передает "МК".

По его словам, Турция является перспективным рынком для российских истребителей пятого поколения. "Если Анкара проявит интерес к закупке этого самолета, мы готовы к сотрудничеству по этой теме", - заявил глава госкорпорации.

Чемезов подчеркнул, что документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы.

Как сообщала "Страна", Турция получит комплексы ПВО С-400 из России в 2020 году.

Также стало известно, что власти Турции рассматривают возможность приобретения у России истребителей Су-57. Их рассматривают в качестве альтернативы американским Ф-35, с поставкой которых возникли политические сложности.