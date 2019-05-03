В пятницу, 3 мая, затруднено движение через пункты пропуска на венгерско-украинской границе, так как у венгров не работает база данных Пограничной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управление Госпогранслужбы Украины на странице в Facebook.

Сбой в базе данных был зафиксирован с 08:30 3 мая, проводятся восстановительные работы. Оформление с венгерской стороны осуществляться с записями в журналах и последующим внесением информации в ведомственную систему. Поскольку такая процедура замедляет процесс прохождения контроля, украинская Госпогранслужба просит граждан учесть это при планировании путешествия за границу и по возможности выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами.

Скриншот: Facebook/ Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Напомним, Венгрия отменяет все ночные авиарейсы с августа.

Также мы писали, что в Венгрии суд приговорил 51 украинца за подделку документов.