В субботу, 4 апреля, в Киеве будут тестировать сдвоенный состав поезда Boryspil Express. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщается на сайте ведомства.

"Как и обещали, с началом сезона отпусков и увеличением количества авиарейсов добавляем места в экспрессе до аэропорта "Борисполь". Уже со следующей недели в пиковые часы, а именно в 17:00 со станции "Киев-Пассажирский" и в 17:41 обратно, на этом маршруте будет курсировать сдвоенный состав поезда. Благодаря этому за один рейс поезд сможет брать на борт более 200 пассажиров", - заявил Кравцов.

Ожидается, что в первый рейс сдвоенный состав поезда выйдет 4 мая, а с 10 мая его будут использовать регулярно.

Уточняется, что это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию после модернизации шестого состава дизель-поезда Pesa.

Кравцов отметил, что экспрессы до Борисполя уже совершили 8 345 рейсов и перевезли 284 883 пассажира.

Напомним, новый скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express запустили по маршруту от столичного вокзала до аэропорта "Борисполь" 30 ноября. На следующий день в УЗ сообщили, что по дороге в аэропорт экспресс сломался в 5 км от "Борисполя" и прибыл в конечный пункт с опозданием.

Ранее "Страна" писала о том, что Бориспольский экспресс не смог поехать в аэропорт из-за сломанной двери.

Также мы сообщали, что только 4% пассажиров аэропорта Борисполь пользуются экспрессом от "Укрзализныци".