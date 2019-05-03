В пятницу, 3 мая, президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Речь шла о финансовой ситуации в Украине и Приватбанке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кристин Лагард в ходе разговора отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы страны. Также она заявила, что МВФ обеспокоен ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации Приватбанка. Это, по мнению организации, может поставить под угрозу финансовую стабильность государства.

Также Лагард отметила необходимость обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины. Директор-распорядитель МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений за последние пять лет.

Напомним, в НБУ подтвердили, что Украина никак не получит транш МВФ раньше июня.

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