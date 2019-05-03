Нардепа Сергея Лещенко исключили из рядов общественно-политической организации "Действуй с нами". По данным "Страны", отправной точкой стало вчерашнее интервью с юристом Владимира Зеленского Андреем Богданом, в котором тот назвал его членом команды Зе.

Как сообщает источник "Страны", Сергей Лещенко разошелся с Мустафой Найемом, но при этом он не получил гарантий у Зеленского и находится там на шатких правах. Жесткий идеологический конфликт между двумя нардепами назревал около месяца.

"Изгнание Лещенко это фактически ссора двух друзей. Костяк партии поддержал это решение", - уточнил наш источник.

Кроме этого, из движения "Действуй с нами" исключили депутата Мусака - за поддержку Порошенко. Решение об этом было принято на совете организации.

Напомним, в феврале нардеп тогда еще от БПП Мустава Найем заявил о создании новой общественно-политической инициативы "Действуй с нами". К ней присоединились также нардеп Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Алексей Мушак (БПП), а также депутат от "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская.

Ранее "Страна" писала го том, что жена нардепа Лещенко в прозрачном бюстгалтере и зеленом парике поддержала Зеленского.

Также мы сообщали, что НАБУ закрыло расследование о незаконном обогащении нардепа Лещенко.