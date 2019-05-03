На место снятого с должности две недели назад начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна могут назначить экс-посола России в Беларуси Михаила Бабича. Об этом пишет "Укринформ".

Так, российский политический и общественный деятель Марк Фейгин со ссылкой на собственные источники сообщает, что Михаил Бабич, вероятно, будет курировать политику Кремля на оккупированных территориях Донбасса.

"Бабич считается человеком, у которого довольно близкие отношения с Путиным. При этом его как выходца из ГРУ назначают на те участки, где Кремль хочет обозначить более резкие действия. Поэтому его назначение на кураторство в так называемых "ЛДНР" может означать более резкие действия там (как один из вариантов - вплоть до признания "республик")", - заявил Фейгин.

Также он отметил, что влияние Владислава Суркова, который является помощником президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, на события на Донбассе постепенно уменьшается.

Михаил Бабич. Фото: Комсомольская Правда

Напомним, Михаил Бабич был назначен на должность российского посла в Беларуси 24 августа 2018 года. Однако уже в конце апреля 2019 года Путин освободил его от должности.

Также мы писали, что с сегодняшнего дня в так называемой "ДНР" начался прием документов на российские паспорта.