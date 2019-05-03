Завтра, 4 мая, в 27 туре чемпионата Украины по футболу Шахтер на своем поле примет ФК Львов. В составах обеих команд играет много бразильских исполнителей, поэтому болельщики называют этот матч "бразильским".

Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился экс-тренер ФК Львов Жилмар. Он считает, что у снайпера "гостей" Бруно будут шансы забить своей, возможно, будущей команде - "Шахтеру". Об этом сообщает "Сегодня".

- Матч Шахтер - Львов болельщики в шутку называют бразильским дерби, так как в составах обеих команд играет много бразильских исполнителей. Стоит ли нам ждать от матча этих команд бразильской феерии на поле?

- Соглашусь с вами, такой матч действительно можно назвать бразильским дерби. В Шахтере традиционно выступает много бразильских исполнителей, а в этом сезоне такой вектор развития выбрал и ФК Львов. Думаю, все будет складываться, как и в первом матче чемпионата между этими командами, в том плане, что интрига будет держаться до последних минут. Я рассчитываю на то, что команды покажут скорость, будет яркая игра и много забитых голов. Этот поединок точно не закончится нулевой ничьей.

Я думаю, что Шахтер в этом сезоне станет чемпионом Украины. У Динамо мало шансов. Я не могу сказать, что им было легко в этом чемпионате. Конечно, сейчас они не так сильны, как 6-7 лет назад. Но они все матчи сыграли хорошо. Не важно, с каким счетом они побеждали - 1:0, 2:0 или с более крупным счетом. Во всех матчах они выглядели хорошо. Что касается Львова, то для них этот сезон - своеобразный эксперимент. Строится новый проект. И я вижу только позитив. Когда я только возглавил команду, у нас были Бруно и Тейлор, как два перспективных игрока. Потом пригласили еще нескольких хороших футболистов. Я хотел бы отметить работу Юрия Бакалова, который показал хороший результат. Но и хочу пожелать удачи новому тренеру. Поэтому я с удовольствием буду смотреть этот матч и желаю удачи обеим командам.

- Из бразильских легионеров Львова лучше всех адаптировался Бруно, которому удалось уже забить 9 голов. Насколько для него важно будет проявить себя в матче с Шахтером, чтобы в будущем можно было получить приглашение от донецкого клуба?

- Мне нравится этот нападающий, он прекрасно проявил себя в этом сезоне. Мы видим, что Бруно уже совсем адаптировался. Вначале ему было очень тяжело. ФК Львов - его первый клуб за пределами Бразилии. Я за ним наблюдаю и могу сказать, что он - один из лучших нападающих, которые играют сейчас в украинском чемпионате. У него точно будут шансы забить. Этот футболист уже готов играть в клубах уровня Шахтера или Динамо. Его ждет большой трансфер, если не в эти клубы, то в один из зарубежных. Он очень хороший человек и талантливый игрок.

Напомним, матч Шахтер - Львов пройдет в Харькове на ОСК Металлист 4 мая. Начало в 19:30.

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Напомним турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу.