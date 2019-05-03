В Сумской области полицейские задержали жителя Ахтырки, который держал безработного на цепи в сарае во дворе своего дома. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Сумской области.

По данным правоохранителей, накануне Пасхи 54-летний безработный Виктор познакомился с 23-летним жителем Ахтырки и согласился на предложение нового знакомого пожить у него и помочь по хозяйству. Праздник они отмечали уже все вместе, с семьей парня. После Пасхи молодой мужчина дал Виктору задание заготовить древесину, но тот не согласился, забрал свою одежду и ушел.

Хозяину это не понравилось, он взял друзей, силой вернул Виктора к себе на участок, приковал на цепь и закрыл в сарае. Виктор пробыл в заточении около получаса и смог сбежать. Пострадавшего с закованными в наручники руками и цепью почти в пять метров длиной на автотрассе увидел случайный водитель, который и вызвал полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Ведется следствие.

Фото: su.npu.gov.ua

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