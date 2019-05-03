Генерал ВВС США Тод Уолтерс назначен на пост нового натовского командующего в Европе (SACEUR). Он сменил на этой должности Кертиса Скапаротти. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 мая.

Церемония передачи полномочий прошла в штабе объединенных вооруженных сил НАТО в бельгийском Монсе при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга. Генералу Уолтерсу было передано знамя Объединенных сил НАТО. Столтенберг вручил экс-командующему Скапаротти медаль НАТО "За отличную службу".

"Как заявил генерал Эйзенхауэр, первый командующий силами НАТО, мы озабочены не только защитой людей, но и защитой наших свобод. В течение 70 лет альянс защищал свободу, демократию и верховенство закона. Мы защищаем наши ценности и право человека жить своей жизнью. НАТО успешно противостояла Советскому Союзу, остановила жестокие войны на Балканах, принесла победу над Аль-Каидой в Афганистане и способствовала распространению демократии в мире", – заявил Столтенберг.

Кертис Скапаротти занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с 11 марта 2016 года по 3 мая 2019 года.

Генерал Тод Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель. Он занимал пост командующего американскими ВВС в Европе и Африке, принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане.

Фото: news.yandex.by

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