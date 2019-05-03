В центре Киева начали демонтировать корпус оборонного завода "Арсенал". Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава.

"В Киеве разбирают здание военно-промышленного государственного завода Арсенал на улице Московской. Фасадное здание было отдано в залог. Госпредприятие не смогло выплатить кредит и здание продано как залоговое имущество с молотка", - написал Кава и опубликовал фото с места событий.

Он также напомнил, что история завода "Арсенал" на Печерске начинается с 1764 года. В этом году предприятию исполняется 255 лет.

Фото: facebook.com

Раекк "Страна" писала о том, что единственный завод "Укроборонпрома" по производству СВЧ приборов для ВСУ практически обанкротился.

Также мы сообщали, что появилось видео масштабного пожара на заводе по изготовлению бронежилетов под Киевом.