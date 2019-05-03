Миграционная служба так называемой "ДНР" приняла первые 100 заявлений на гражданство РФ, пишут РИА Новости со ссылкой на миграционную службу в Донецке.

"Только в первый день приема документов получила уже более ста обращений о получении гражданства РФ по упрощенной процедуре", - говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня, 3 мая, жители "ДНР" могут подать документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Прием желающих и заявлений будет проводиться только по одному адресу: ул. Ходаковского, 10 (аппарат миграционной службы). Там уже сегодня образовалась длинная очередь.

Со вторника, 7 мая, все подразделения миграционной службы Донецка будут осуществлять консультации и прием документов для желающих получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Кстати, 2 мая был изменен перечень документов, необходимых для получения паспорта РФ - теперь не нужно нотариально заверять большинство документов - это будут делать в миграционной службе.

Редакция "Страны" подготовила несколько материалов, которые касаются указа президента РФ - с ними можно ознакомиться ниже.