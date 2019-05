Власти Индии эвакуировали 1,2 миллиона человек, проживающих на побережье Бенгальского залива. На такой шаг пошли из-за циклона Фани.

В Колкате - крупнейшем городе региона - закрыт аэропорт. В Голапур на вертолетах доставляют грузы помощи, включая продукты и питьевую воду.

По всей Индии были отменены более 200 поездов. Циклон достиг территории Индии утром в пятницу, 3 мая. Известно о двух погибших, которые были задавлены упавшими деревьями.

Фани - сильнейший циклон, достигший Индии за последние 20 лет. Порывы ветра в нем достигают 200 километров в час.

