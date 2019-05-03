Власти Индии эвакуировали более миллиона человек из-за циклона Фани. Порывы ветра - 200 км/ч
Власти Индии эвакуировали 1,2 миллиона человек, проживающих на побережье Бенгальского залива. На такой шаг пошли из-за циклона Фани.
В Колкате - крупнейшем городе региона - закрыт аэропорт. В Голапур на вертолетах доставляют грузы помощи, включая продукты и питьевую воду.
По всей Индии были отменены более 200 поездов. Циклон достиг территории Индии утром в пятницу, 3 мая. Известно о двух погибших, которые были задавлены упавшими деревьями.
Фани - сильнейший циклон, достигший Индии за последние 20 лет. Порывы ветра в нем достигают 200 километров в час.
@IndiaCoastGuard Ship at Sea off #Odisha Coast embarks #Relief material and food packets/drinking water onboard #CoastGuard #Helicopter to be ferried to #Gopalpur for #SevereCycloneFani affected people @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @PMOIndia @PIB_India pic.twitter.com/2FI1YDBImO— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) 3 травня 2019 р.
Видео: twitter.com/IndiaCoastGuard
Как сообщала "Страна", Индия и Пакистан исчезнут с карты планеты, если применят ядерное оружие в конфликте.
Отметим, что журналисты узнали, как в Индии боролись с весенними инфекциями на празднике красок Холи.