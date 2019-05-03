Государственный концерн "Укроборонпром" разделил 2,8 миллиардов гривен (по курсу НБУ на 1 января это чуть больше 100 миллионов долларов), заложенных в бюджете на 2019 год на поддержку концерна, между собственными заводами.

Об этом идет речь в проекте плана использования бюджетных денег на 2019 год, который концерн предложил правительству. Документ обнародовал проект "Марлин", передает "Экономическая правда".

Преимущественно деньги предложены на поддержку авиационной отрасли.

Большую часть средств - 1,42 млрд гривен - получит Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко, которое специализируется на газотурбинных двигателях для авиации.

800 млн грн - для ГП "Антонов".

370 млн грн - для Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Значительная сумма зарезервирована для Николаевского судостроительного завода - 74,15 млн гривень.

В списке на получение бюджетных средств есть ряд предприятий, которые "Укроборонпром" предложил на продажу, поскольку они обветшали и не производят товаров или не предоставляют услуги для оборонно-промышленного комплекса:

Киевский государственный завод "Буревестник" – 7,2 млн грн;

Специальное конструкторское бюро "Молния" – 6 млн грн;

Змиевской ремонтный энергомеханический завод - 5 млн грн;

Научно-исследовательский институт "Буран" – 4,8 млн грн;

Центральное конструкторское бюро "Изумруд" – 4 млн грн;

Украинский радиотехнический институт – 3 млн грн;

Специальное конструкторское бюро "Спектр" – 2, 7 млн грн;

Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт – 800 тыс. грн;

Конструкторское бюро лазерной техники – 50 тыс. грн.

Также в списке на получение бюджетных средств есть предприятия, менеджмент которых фигурирует в громких коррупционных скандалах. Это ПАО "Завод" Маяк ", производитель минометов "Молот" на который заложили 18 млн грн. Хотя проект "Марлин" ранее сообщал, что цеха производителя "Маяка" заняла частная фирма из-за многомиллионных долгов.

Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" получит 1,7 млн гривень.

Ранее "Страна" писала о том, что в СНБО сообщили, что создадут вместо распущенного Укроборонпрома.

Также мы сообщали, что суд в Хмельницком обязал "Укроборонпром" выплатить российскому "МиГ" миллионы рублей.