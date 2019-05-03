В разведке украинского Минобороны заявили о дефиците лекарств в "ЛДНР". Он якобы возник из-за отмены запланированного к майским праздникам гумконвоя.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Максим Праута передают Украинские новости.

"Из-за отмены гуманитарного конвоя, который РФ обычно отправляла к майским праздникам, возник критический дефицит лекарств в гражданских медучреждениях, что угрожает трагическими последствиями для определенной категории больных", - заявил украинский военный спикер.

Как сообщала "Страна", журналисты показали шокирующие условия жизни в военном городке в Одессе. По информации СМИ, здесь в разбитых, подгнивших, покрытых плесенью и, на первый взгляд, нежилых домах, встречают старость ветераны службы и учатся выживать молодые военные.

Напомним, что Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной.