В Дарницком районе Киева построят центр защиты животных, проект которого утвердили распоряжением Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

Согласно распоряжению горадминистрации №732 от 23 апреля 2019 года, общая сметная стоимость проекта составляет 157,6 млн грн, реализовать его предполагается за 3 года и 3 месяца четырьмя пусковыми комплексами.

В частности, в течение первых 17 месяцев запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, 3-этажный карантинный блок на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию и котельную.

В течение следующих 8 месяцев намечено обустроить отель вместимостью 38 собак и 22 кошек, в третью очередь – построить приют для 120 кошек, а в четвертую - вольеры для содержания 547 собак. Предполагается, что в центре будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

Как отметили в КГГА, финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020 годы.

Проект прошел экспертизу в ООО "Украинская межрегиональная строительная экспертиза" (Киев). Компания зарегистрирована 1 августа 2014 года, ее конечный бенефициарный владелец и руководитель - Наталья Калашникова, уставный капитал - 4 тыс. грн. Среди клиентов компании указан агрохолдинг МХП.

Напомним, что в Киеве договорились, как контролировать домашних и регулировать численность бездомных животных.