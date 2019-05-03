Сотрудники Укрзализныци анонсировали пикет под зданием Кабмина
Работники "Укрзализныци" хотят 14 мая выйти на пикет под здание Кабинета министров с требованием повысить зарплату и не сокращать сотрудников. Об этом говорится в заявлении на сайте Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.
В связи с подготовкой к акции в профсоюзе уточнили "Список требований к правительству", а также заявили, что пикет не имеет политического характера.
В списке требований значатся следующие пункты:
- повышение часовых тарифных ставок и должностных окладов работникам Общества (кроме высшего руководства) с 1 апреля 2019 не менее чем на 25%;
- выплата в первом полугодии 2019 года вознаграждения по итогам работы в 2018 году;
- не производить в течение 2019 уменьшение численности работников в компании по причине отсутствия надлежащего контингента на объем выполняемых работ и многое другое.
Также сотрудники предлагает пересмотреть постановление Кабинета министров Украины от 11.11.2015 г. № 1034 относительно установления должностного оклада руководителям предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности с целью установления связи между размером заработной платы руководства таких предприятий и тарифной ставке рабочего I разряда этих предприятий.
Кроме того, среди требований - уменьшение финансовой нагрузки на АО "Укрзализныця" за счет установления минимального уровня налога на землю, предусмотренной ст. 6 Законом Украины "О железнодорожном транспорте", разрешение оставить чистую прибыль за 2018 в распоряжении компании, а также обеспечение 100-процентной компенсации расходов, понесенных "Укрзализныцей" за перевозку льготных категорий пассажиров.
Напомним, что "Укрзализныця" закупает запчасти в России с переплатой в пять раз.
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