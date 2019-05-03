Работники "Укрзализныци" хотят 14 мая выйти на пикет под здание Кабинета министров с требованием повысить зарплату и не сокращать сотрудников. Об этом говорится в заявлении на сайте Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

В связи с подготовкой к акции в профсоюзе уточнили "Список требований к правительству", а также заявили, что пикет не имеет политического характера.

В списке требований значатся следующие пункты:

повышение часовых тарифных ставок и должностных окладов работникам Общества (кроме высшего руководства) с 1 апреля 2019 не менее чем на 25%;

выплата в первом полугодии 2019 года вознаграждения по итогам работы в 2018 году;

не производить в течение 2019 уменьшение численности работников в компании по причине отсутствия надлежащего контингента на объем выполняемых работ и многое другое.

Также сотрудники предлагает пересмотреть постановление Кабинета министров Украины от 11.11.2015 г. № 1034 относительно установления должностного оклада руководителям предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности с целью установления связи между размером заработной платы руководства таких предприятий и тарифной ставке рабочего I разряда этих предприятий.

Кроме того, среди требований - уменьшение финансовой нагрузки на АО "Укрзализныця" за счет установления минимального уровня налога на землю, предусмотренной ст. 6 Законом Украины "О железнодорожном транспорте", разрешение оставить чистую прибыль за 2018 в распоряжении компании, а также обеспечение 100-процентной компенсации расходов, понесенных "Укрзализныцей" за перевозку льготных категорий пассажиров.

Напомним, что "Укрзализныця" закупает запчасти в России с переплатой в пять раз.

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