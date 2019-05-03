В Днепре совершено разбойное нападение на частный дом. Вооруженные злоумышленники в балаклавах ворвались в дом, связали супружескую пару и завладели деньгами в сумме более 10 тысяч долларов. Инцидент произошел в пятницу, 3 мая, около 8:30. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, двое ворвавшихся в дом мужчин, чтобы запугать мужа и жену, несколько раз выстрелили в область ног. Никто из супругов не пострадал, но после стрельбы они выполнили требования преступников - указали, где хранятся деньги.

Люди в балаклавах вынесли из дома около 150 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Также они забрали золотые ювелирные изделия.

Как только преступники ушли, пострадавшие вызвали полицию. Сейчас на месте ЧП работают правоохранители.

Фото: dp.informator.ua

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