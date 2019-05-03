В Киеве в четверг, 9 мая, пройдет марш "Бессмертного полка". Маршрут - от метро Арсенальная до Парка Славы. Начало в 9:00. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Его цитирует Интерфакс.

По его словам, в полицию Киева уже поступила заявка Киевской городской организации ветеранов на проведение марша "Бессмертный полк". "Заявка на участие 5 тысяч человек, маршрут будет прежний - от метро Арсенальная до Парка Славы, время также - с 9 до 12", - рассказал силовик журналистам.

Обеспечивать правопорядок во время марша, по словам Крищенко, будет ориентировочно такое же количество правоохранителей, как и в прошлом году - около 2 тысяч человек.

"Мы наблюдаем с учетом политического процесса в стране, что у одной части людей есть какие-то определенные надежды, а у дорогой - некоторые опасения, что полиция, возможно, будет более лояльно относиться к запрещенным символам. Хочу одних предупредить, а вторых успокоить, что полиция будет выполнять нормы закона о декоммунизации. Есть символы, которые запрещены (георгиевские ленты и советская символика - прим.ред.), и, как и в прошлом и позапрошлом году, полиция будет их изымать, составлять административные протоколы, проводить профилактические мероприятия", - пояснил он.

При этом он отметил: "Никаких эксцессов мы не ожидаем пока что. Уверен, что все пройдет спокойно, мы сможем обеспечить это мероприятие с соблюдением норм законодательства, в том числе о декоммунизации".

Также Крищенко добавил, что пока это единственная заявка на проведение акций 9 мая.

Как сообщала "Страна", Вятрович заявил журналистам, что к отмене 8 марта и 9 мая в Украине уже все готово.

Отметим, что в Москве на марш "Бессмертного полка" вышел Путин и еще миллион человек.