Сегодня, 3 мая, Игорь Коломойский прилетит в Украину на собственном самолете. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источник в окружении олигарха.

Долгое время он проживал в Жeнeве, а потом переехал в Израиль. Причиной переезда некоторые СМИ называют уголовное дело, которое против Коломойского якобы возбудило ФБР США.

Ранее Игорь Коломойский заявлял, что вернется в Украину после обнародования официальных результатов президентских выборов 2019.

Как сообщала "Страна", Коломойский заявил, что Майдан это плохо. Также он назвал происходящее на Донбассе гражданской войной.

Ранее сообщалось, что Олега Ляшко заметили в израильском городе, где живет Коломойский. Подробнее...