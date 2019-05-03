Известный советский и украинский завод видео- и фотопленок "Свема" (Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 грн. (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества ОАО "АК "Свема", назначенного на 31.05.2019 года, размещено на сайте Минюста.

Судя по основному перечню имущества, которое продается за долги, самым ценным является насосная станция №2 одного из строений - за нее просят 105273,00 грн. Это, впрочем, неудивительно - завод уже несколько лет стоит заброшенным, помещения находятся в очень плохом состоянии.

Фото: old.minjust.gov.ua

В соцсетях уже отреагировали на новость о продаже. "У кого в доме не было Свемы? Да у всех, наверное, что-то было с этого завода...Если что, то Свема ФСЁ. Можно купить за 15 тысяч долларов остатки активов с возможностью привязки к 140 Га земли. Нужно, конечно, все изучать...", - пишет группа Купизалог в Facebook.

Фото: facebook

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