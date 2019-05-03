С сегодняшнего дня, 3 мая, в Донецке начали принимать документы на российские паспорта. Как мы уже рассказывали, возможность получения гражданства РФ жителями "ЛДНР" вызвала критику со стороны украинской власти.

Однако больше других отличился Юрий Грымчак - он занимает должность замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц. Высокопоставленный чиновник озвучил два жестких тезиса.

Тезис первый - Украина сможет установить личность граждан, которые получат российские паспорта на Донбассе.

Тезис второй - люди, получившие гражданство России, могут потерять гражданство Украины - такие правила прописаны в Конституции.

"Страна" разобрала оба тезиса Грымчака и проверила насколько они соответствуют реальности.

Тезис №1: списки новых граждан РФ в распоряжении украинской власти

В эфире одного из телеканалов Юрий Грымчак заявил о том, что Украина сможет установить граждан, которые получат российские паспорта на Донбассе.

По его словам, Киев не может технически определять граждан, которые получат российский паспорт, однако эти данные являются в России публичными.

"Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство как второе. Потому что, согласно российскому законодательству, разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом нужно обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", − указал Грымчак.

Детально проанализируем это утверждение.

Паспортные данные российских граждан относятся к категории персональных данных.

На первом этапе - во время оформления гражданства - с ними взаимодействует Федеральная миграционная служба (ФМС), которая является управлением в структуре МВД, а также ФСБ.

На втором этапе - во время оформления паспорта - данные обрабатывает Отдел по вопросам миграции (ОВМ МВД).

На третьем этапе - во время изготовления паспорта - предприятие Госзнак, единственным акционером которого является государство. Проще говоря, это типография, которая печатает документы.

Сотрудникам всех указанных структур - МВД, ФСБ и Госзнака - распространять персональные данные граждан запрещено. При трудоустройстве на работу они подписывают соответсвующий документ, нарушение которого чревато уголовной ответственностью.

При оформлении паспорта человек, принятый в гражданство, собственноручно заполняет персональную карточку. На основании данных, внесенных в нее, печатается документ. А также приносит присягу "на верность Отечеству", в том числе в письменном виде. Эти документы - собственность государства. Их фото- и видеофиксация запрещены даже самому гражданину. Они хранятся в архиве МВД.

Доступ к своим персональным данным может иметь только сам гражданин. Например, документы поднимаются из архива, если человек потерял паспорт. Но данные сведения находятся в закрытом доступе и не являются публичными.

Также россиянину выдается непосредственно паспорт. Обращаясь в банк, визовый центр или другое учреждение гражданин РФ предоставляет свои паспортные данные и ксерокопию документа. И, как того требует российское законодательство, обязательно заполняет бумагу - согласие на обработку его персональных данных. Без такого согласия ни банк, ни визовый центр не имеют предоставить услуги гражданину.

Вся описанная нами процедура регламентируется Федеральным законом "О персональных данных" от 27 июля 2006 года. Передача данных гражданина третьим лицам запрещена. Таковые их могут получить в двух случаях.

Первый - если гражданин сам напишет разрешение. Второй - ближайшим родственникам: без письменного согласия гражданина - только посмертно (то есть россиянин может получить выписку из архива о своих родителях, бабушках или дедушках, супругах или совершеннолетних детях без их согласия только если их нет в живых), если они живы - обязательно с их согласием.

Юрий Грымчак указывает, что при получении второго-третьего гражданства россиянин обязан уведомлять об этом органы власти. Это правда, обязан. Однако российские органы власти, а не украинские. Открытого доступа к которым, повторимся, нет.

Нельзя исключать, что замминистра имел ввиду другое - что украинец при получении гражданства РФ пишет отказ от гражданства Украины и отправляет его в украинское консульство. Такая норма российского законодательства действительно есть. Однако для жителей "ЛДНР" Путин ее отменил.

О том, что дончанин получил гражданство РФ, украинская власть не сможет узнать никак. Разве что украинец сам напишет письмо Грымчаку, в котором об этом уведомит. Соответственно, слова чиновника о том, что "мы будем иметь полностью все данные" - не более, чем блеф.

В принципе, украинские пограничники отслеживают данные. Например, если дончанин поедет в Украину по российскому паспорту, его смогут вычислить. И то если сверят все его данные - ФИО, дату рождения, место рождения - и они совпадут в базе с украинскими. Если же дончанин, уже будучи гражданином РФ, поедет в Украину по украинскому паспорту, его не определят.

Еще один способ получения персональных данных новых россиян Киевом - если их сольет некий сотрудник МВД, ФСБ или Госзнака. Однако данный вариант, имеющий больше отношения к конспирологии, чем к правовым отношениям, мы не будем разбирать всерьез.

Если же говорить об официальном обмене данным граждан на уровне государств - Украины и России - его нет. Ранее силовики стран в двустороннем порядке обменивались сведениями о преступниках. Однако по состоянию на сегодня нет даже такого обмена.

Тезис №2: Киев имеет право лишить гражданства Украины из-за получения российского

Также Юрий Грымчак предложил лишать украинского гражданства людей, получивших российский паспорт.

"Конституция Украины говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство – гражданство Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины. И я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, зарубежные и внутренние", – отметил Грымчак.

Статья 25 Конституции Украины говорит о том, что "гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство", то есть - полная противоположность тому, что утверждает Грымчак.

После прочтения данной информации может возникнуть справедливый вопрос: каким же образом тогда лишили гражданства Михаила Саакашвили, если это запрещено? Поясним.

Когда человек принимает гражданство Украины (и России, кстати, тоже), он подписывает документ о том, что обязуется предоставлять о себе исключительно достоверные данные. В противном случае, его могут лишить гражданства.

Бывшего губернатора Одесской области лишили украинского паспорта как раз воспользовались этим узким местом. Он якобы указал в анкете недостоверные сведения - что не находится под следствием в другой стране, в то время как был заочно арестован в Грузии.

Что касается жителей Донецка и Луганска, они, в отличие от Саакашвили, приняли гражданство Украины по рождению. Никакие анкеты, аналогичные Саакашвили, они не заполняли. Поэтому аннулировать украинские паспорта - внутренние или заграничные - Киев не может. По крайнем мере, по состоянию на сегодня такого закона нет.

Не может украинская власть из-за принятия гражданства РФ лишить жителя Донецка пенсии - такого закона тем более нет. Точно так же, как в Украине нет уголовной отвественности за получение гражданства РФ.

На сегодняшний день украинское законодательство никак не регламентирует второе гражданство. Оно не разрешено - это факт. Однако и не запрещено. Это означает, что законных препятствий для получения украинцами второго гражданства, будь то российского, польского или венгерского, нет.

Выйти из украинского гражданства (как и российского) человек может только по собственному желанию. Для это он должен написать соответствующее прошение на имя президента страны, а глава государства - его удовлетворить.