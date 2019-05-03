На электронный адрес HR-департамента (отдела кадров) команды избранного президента Украины Владимира Зеленского поступило свыше 3000 резюме. Они поданы на объявленный им конкурс на должность пресс-секретаря президента.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Зеленского на запрос Украинских новостей.

"На данный момент на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тысяч резюме - от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях", - говорится в ответе.

Среди кандидатов - профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры. Отмечается, что среди претендентов широко известные в украинском обществе личности. При этом команда Зеленского не называет фамилий кандидатов.

Спикер президента, по данным пресс-службы, должен владеть как минимум тремя языками, иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно.

Кроме того, спикер должен владеть коммуникационными способностями, иметь быструю реакцию, быть адаптированным к динамичной работе, быть креативным, а также иметь чувство юмора. Конкурс на эту должность будет проходить в несколько этапов.

ТОП-100 кандидатов получат несколько творческих заданий, например, написать доклад или записать видео на определенную тему.

Оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского,

После этого, по результатам творческого этапа, будет сформирован ТОП-10 лучших из лучших, с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский. Все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами.

При этом организаторы конкурса не ответили на вопрос о зарплате.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", у Зеленского затруднились назвать дату его инаугурации и объяснили, в чем проблема. Дата инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского пока неизвестна. Ее определит Верховная Рада.

Напомним, что у Зеленского назвали приоритет в его работе.