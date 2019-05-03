Принятый парламентом 25 апреля закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" пытаются отменить депутаты и общественность. В парламент внесено уже 4 проекта постановления об отмене результатов голосования за этот закон. Кроме того, на сайте Верховной Рады появилась петиция, согласно тексту которой ее авторы требуют от спикера не подписывать этот закон, как дискриминационный по отношению к русскоязычным гражданам Украины и представителям других национальных меньшинств.

"Страна" уже сообщала, что представители фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский и Александр Вилкул и создатель объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко сразу же после принятия закона зарегистрировали два проекта постановления об отмене решения Рады о принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Соответствующие проекты постановления (№5670-д-П и №5670-д-П1) были еще в тот же день распределены на рассмотрение Регламентного комитета Верховной Рады. Кроме того, 2 мая в этот же Комитет поступило еще два проекта постановления об отмене результатов этого закона (№5670-д-П2 и №5670-д-П3), авторства нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова и представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Дунаева, Николая Скорика и Михаила Папиева.

Тексты всех четырех проектов схожи между собой, в них говорится о необходимости отменить решение Верховной Рады о принятии закона.

Пока парламент не рассмотрит эти проекты постановлений, председатель Рады Андрей Парубий не имеет права подписывать соответствующий закон.

Как сообщил "Стране" один из членов Регламентного комитета, проекты постановлений комитет рассмотрит во вторник, 14 мая, после чего они будут вынесены в зал.

Чтобы отменить решение о принятии закона, требуется 226 голосов нардепов за любое из этих постановлений.

В то же время на сайте Верховной Рады появилась петиция против этого закона. Ее авторы Елена Бережная, директор Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной, и Андрей Иванов, координатор движения "Защитим русский язык в Украине" отмечают, что закон нарушает статьи 10, 24, 34, 5 3 Конституции Украины, которые гарантируют равные права всем гражданам Украины, независимо от их языковой принадлежности, а также нормы Европейской хартии о региональных языках, является дискриминационным в русскоязычным граждан и других граждан меньшинств, в том числе жителей Закарпатья.

Авторы петиции требуют от депутатов Верховной Рады:

1. Проголосовать за поддержку вышеупомянутых проектов постановлений Верховной Рады об отмене решения о принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

2. Отменить решение Верховной Рады Украины от 25 апреля 2019 о принятии во втором чтении и в целом проект Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

3. Запретить председателю Верховной Рады Украины Парубию А.В. подписывать проект Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" до истечения срока, установленного законодательством для сбора подписей в поддержку этой электронной петиции.

Напомним, Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля в 278 голосов. После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал этот закон неприемлемым.