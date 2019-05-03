Парламент Украины определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая. Об этом сообщила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в эфире телеканал Прямой.

"Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - сказал Геращенко.

Отметим, что в случае непринятия такого решения дату инаугурации должен определить спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По закону инаугурация Зеленского должна пройти до 3 июня 2019 года.

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