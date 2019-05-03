Власти "ДНР" внесли коррективы в процедуру оформления гражданства России. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщили в "Министерстве внутренних дел ДНР".

"Для удобства граждан "ДНР" в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения", - цитирует сообщение местного профильного ведомства ТАСС.

В частности, изменения коснулись подачи копий паспорта "ДНР", свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском либо украинском языке, паспорта гражданина Украины.

Теперь копии этих документов можно подать в миграционную службу "МВД "ДНР" без посещения нотариуса. Функция подтверждения законности копий документов возложена на должностное лицо миграционной службы.

В среду, 24 апреля 2019 президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям "ЛДНР" получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Как сообщала "Страна", в Донецке выстроилась очередь за российскими паспортами. Люди сообщили, что очередь начали занимать еще с 5 утра.

Редакция "Страны" подготовила несколько материалов, которые касаются указа президента РФ об упрощенном гражданстве: