5 мая на телеканале HBO вышла четвертая серия финального сезона "Игры престолов". Впереди еще две серии самого ожидаемого сериала 2019 года. А пока мы собрали всю информацию о четвертой серии восьмого сезона, которая называется "Now we will win the Last War" – "Теперь мы выиграем последнюю войну".

Сюжет 4 серии 8 сезона "Игры престолов"

Накануне выхода очередной порции сериала, телеканал HBO обнародовал трейлер. В 40-секундном ролике показывают события после битвы за Винтерфелл. Теперь с Королем Ночи предстоит сразиться за замок Старков.

Внимание, после трейлера будут спойлеры четвертой серии.

Серия начинается с длинной сцены, в которой северяне и люди Дейенерис под стенами Винтерфелла прощаются с павшими в бою и сжигают их тела.

В замке проходит пир, на котором празднуют победу и поминают умерших. За столом, где сидят Дейенерис, Джон и Санса, царит напряжение. Джендри идет искать Арью. Но когда он проходит мимо главного стола, его окликает Дейенерис. Она спрашивает, он ли сын Роберта Баратеона, который убил ее семью. Джендри отвечает, что он бастард и не знал о своем отце до самой его смерти. Дейенерис говорит, что братья Роберта также мертвы, и спрашивает, кто является лордом Штормового Предела в настоящий момент. Когда никто не отвечает, она провозглашает Джендри законным сыном Роберта Баратеона и лордом Штормового Предела. Люди громко радуются и поздравляют его, а Тирион говорит Дейенерис, что это умный шаг - теперь она получила еще одного верного ей лорда.

Подвыпивший Тормунд громко прославляет Джона за все его поступки, начиная с того, как он заключил союз с одичалыми и заканчивая его полетом на драконе. В ходе своей речи он говорит: "Кто мы осмелился взобраться на дракона? Либо безумец, либо король". Услышав это, Дейенерис хмурится. Она оглядывает зал и видит, что все собрались компаниями - Джон с Тормундом и его людьми, Тирион - с Джейме и Бриенной. Рядом с Дейенерис - только Варис. Она чувствует себя чужой среди всех этих людей и уходит.

Джейме, Тирион, Бриенна и Подрик играют в игру, в которой каждый угадывает факт из жизни другого и пьет, если не угадал - а если угадал, то пьет тот, о ком речь. Игра идет очень весело, пока Тирион не говорит, что Бриенна - девственница. Та в замешательстве встает и уходит. За ней пытается пойти Тормунд, но Джейме останавливает его и идет сам.

Он следует за Бриенной в ее комнату, они заводят неловкий разговор но очень быстро переходят к главном - занимаются любовью; Джейме - впервые с кем-то, кроме сестры, Бриенна - в первый раз в жизни.

Тормунд жалуется Псу, что его сердце разбито. В этот момент с ними обоими начинают флиртовать девушки, и Тормунд уходит с одной из них лечить сердечные раны. Пес остается пить вино, к нему подсаживается Санса. Пес отмечает, что раньше девушка боялась его, на что Санса отвечает, что с тех пор видела вещи и пострашнее. Пес говорит, что если бы она уехала из Королевской Гавани с ним, как он предлагал, то ей бы не пришлось иметь дело с Мизинцем и с Рамси. Но Санса отвечает, что без всего этого так и осталась бы "маленькой птичкой".

Джендри находит Арью, которая упражняется со стрелами. Он признается ей в любви и рассказывает, что стал лордом Штормового Предела. Он просит Арью стать его женой. Но та отвечает, что это не ее жизнь, она никакая не леди, и говорит, что любой другой девушке очень повезет стать его женой.

Дейенерис приходии в комнату к Джону поговорить с ним. Она говорит, что северяне смотрят на Джона так, как за морем люди смотрели на нее - в Вестеросе же ее не воспринимают королевой. Она умоляет Джона никому не рассказывать про его происхождение. Джон отвечает, что не хочет быть королем, он уже присягнул своей королеве. Но Дейенерис считает, что если Север узнает про право Джона занять трон, то они будут настаивать на этом. Джон хочет рассказать правду хотя бы сестрам, но Дейенерис жестко говорит, что жить вместе в мире и согласии они смогут только на ее условиях.

В зале с картой Вестероса главные герои обсуждают потери в бою с армией Короля Ночи и строят планы на дальнейшие действия по отвоеванию Железного Трона у Серсеи. Джон предлагает окружить Королевскую Гавань и устроить блокаду, а если будут подходить другие армии, то их могут уничтожить драконы.

Санса предлагает дать армиям отдохнуть, однако Дейенерис не согласна, и разгорается очередной спор. Джон становится на сторону "драконьей королевы". Сестры Старк и Бран зовут Джона "на пару слов" в Богорощу, где заявляют ему, что не доверяют его королеве. Джон колеблется, сказать ли им правду о своем происхождении. Он в замешательстве смотрит на Брана, и тот говорит, что Джон должен решить сам. Джон просит сестер поклясться не выдавать секрета, и рассказывает им о том, кто он на самом деле.

Джейме решил остаться на Севере, поскольку там на защите сестер Старк остается Бриенна Тарт, и Тирион очень рад за него. Во время разговора к ним заявляется Бронн с арбалетом, который ему передали от Серсеи для убийства обоих братьев. Он начинает торговаться. Тирион предлагает Бронну Хайгарден.

Пес едет из Винтерфелла и по дороге встречает Арью. В разговоре выясняется, что они оба направляются в Королевскую Гавань, потому что у них остались "неоконченные дела" и оба не собираются возвращаться назад.

Дейенерис приходит проведать своих драконов. Когда они взлетают, их видит Санса со стены замка. Видно, что у одного из них продырявлены крылья. Появляется Тирион, и Санса задается вопросом, почему он так верит в Дейенерис. Тирион отмечает, что если Джон будет с королевой в столице, то Санса останется правителем Винтерфелла. Он говорит, что верит в Дейенерис, потому что та хочет улучшить мир. Но Санса задает ему вопрос - что если появится кто-то еще лучше, чем она?

Тормунд со своими людьми покидает Винтерфелл и собираются вернуться в Черный Замок. Джон отдает ему своего лютоволка, Призрака, потому что "ему не место на юге". Также Джон прощается с Сэмом и Гилли, и обнимая девушку, замечает, что та беременна.

Флот Дейенерис движется на юг. В разговоре Тириона с Варисом выясняется, что они оба знают о происхождении Джона Сноу, и по их предположениям, Дейенерис может из-за него потерять Север, а из-за Сансы - Долину. Они размышляют о том, поможет ли любовь Дейенерис и Джона избежать распрей.

Дейенерис летит над кораблями на драконе, второй кружит рядом. Но внезапно в него попадает несколько огромных стрел, и он падает. Дейенерис на Дрогоне чудом избегает попаданий. Оказывается, за островом их поджидает флот Эурона Грейджоя, вооруженный противодраконьими арбалетами. Так Дейернерис теряет Рейгаля, теперь у нее только один дракон.

Корабли начинают обстреливать друг друга. Тирион падает в воду, на него рушится мачта одного из кораблей, однако уже в следующем кадре мы видим, как он и другие люди с кораблей Дейенерис выплывают на берег. Но Серый Червь не может найти Миссандею.

В Королевской Гавани Серсее докладывают о гибели дракона. Королева сообщает Эурону, что беременна от него. Она приказывает открыть ворота в город - если Дейенерис захочет взять Королевскую Гавань, ей придется убить тысячи невинных людей. В кадре появляется скованная цепью Миссандея - она попала в плен.

На Драконьем Камне Варис отговаривает Дейенерис идти войной на Королевскую Гавань. Но та ослеплена горем от гибели своего дракона, и заявляет, что она сделает все, чтобы очистить мир от тиранов. После этого Варис и Тирион обсуждают, кто будет лучшим правителем - Мать драконов или Джон Сноу, законный наследник Таргариенов. Варис склоняется к Джону, потому что он единственный, кто может сохранить Север в Семи королевствах, Тирион же продолжает верить в Дейенерис.

В Винтерфелле получают известие о нападении на флот Дейенерис. Джейме смотрит на спящую Бриенну, после чего уходит из комнаты и седлает лошадь. Бриенна понимает, что он отправляется спасать Серсею, и умоляет его остаться с ней. Но Джейме все равно уезжает.

У стен Королевской Гавание советник Серсеи Квиберн выходит на переговоры с Тирионом. Обе стороны требуют полной капиталяции друг друга, при этом Серсея угрожает в случае отказа немедленно казнить Миссандею. Тирион обращается напрямую к Серсее, он просит ее сдаться ради ее будущего ребенка - ведь она всегда любила своих детей больше, чем кого-либо. Однако Серсея приказывает Горе казнить Миссандею, и тот обезглавливает ее. Дейенерис смотрит на стену с ненавистью, которая не сулит городу ничего хорошего, и уходит.

Казус с темными сценами

После третьего эпизода многие зрители пожаловались на слишком темные сцены битвы, из-за чего не получилось разглядеть детали сражения с Королем Ночи. А некоторые пользователи обнародовали в сети осветленные сцены, чтобы было понятно, что упустили зрители.

Пользователь Hivemind осветил сцену битвы и сравнил получившиеся кадры с оригинальными, выложив ролик на Youtube.

После волны возмущений оператор-постановщик сериала Фабиан Вагнер заявил, что проблема не в съемках, а в настройках экрана телевизоров. "Многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры", - сказал он журналистам и добавил, что третий эпизод был мрачным, чтобы добиться определенного эффекта.

Также часть вины Вагнер возложил на сотрудников телеканала HBO, которые снизили качество картинки и при просмотре эпизода в ярко освещенной комнате или при плохом интернет-соединении картинка стала почти неразличимой.

Интересные факты после выхода третьей серии

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер, которая воплотила образ Сансы Старк, вышла замуж за участника группы "Jonas Brothers" Джо Джонаса. Скромная церемония (она обошлась примерно в 600 долларов) состоялась в Лас-Вегасе. Пару поженил двойник Элвиса Пресли. Позже выяснилось, что на Тернер был белый комбинезон от украинского дизайнера Светланы Бевзы, которая является женой министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Фото: Софи Тернер и ее супруг Джо Джонас (слева от нее)



Поклонники сезона запустили челлендж с Арьей Старк после выхода третьей серии. Они повторяют яркий момент во время битвы за Винтерфелл, когда девушка прыгнула на Короля Ночи со спины, спасая своего брата.

Пользователи сети пытаются воспроизвести сцену с помощью подручных средств - ключей, телефонов, расчесок.

Ролики размещают с хэштегом #AryaChallenge.