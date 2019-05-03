Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" генерал-майору Игорю Момоту посмертно. Об этом сообщается на сайте президента Украины в пятницу.

Порошенко вручил награду Героя его дочери Марии Момот во время пребывания в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины им.И.Момота в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

"Одним из первых во 2014 году он отправился на выполнение боевых задач. Я лично знал господина Игоря. В самые тяжелые дни Игорь Момот демонстрировал мужество, патриотизм и образцовое выполнение воинского долга. О его храбрость знали и украинские воины, и враги", - сказал Порошенко.

Президент рассказал, что генерал-майор, находясь в пункте пропуска "Должанский", "вышел с гранатой без предохранительной чеки к более 200 вооруженным боевикам, которые требовали освободить задержанного главаря так называемой "ЛНР" Валерия Болотова".

Игорь Момот погиб 11 июля 2014 года во время обстрела "Градами" позиции опорного пункта украинских сил близ населенного пункта Зеленополье Луганской области.

Фото: provce.ck.ua

Напомним, что Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной.

Также до этого Порошенко посмертно наградил медсестру Сабину, которая погибла на Донбассе.