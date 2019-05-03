Власти Австрии заявили о поддержке строительства газопровода "Северный поток - 2". В Вене считают его основой своей энергетической безопасности. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 3 мая, канцлер Австрии Себастьян Курц. Его цитирует ТАСС.

"Касательно "Северного потока - 2", мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует, в нем участвует одна из крупнейших австрийских компаний OMV, которая частично находится в государственной собственности. Мы считаем очень важной энергетическую безопасность", - ответил Курц на просьбу прокомментировать отношение к позиции кандидата на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфреда Вебера, который выступает против "Северного потока - 2".

Австрийский канцлер отметил, что с пониманием относится к наличию разных точек зрения. "Я несу ответственность как австрийский федеральный канцлер. Европейские политики в Брюсселе частично придерживаются другого взгляда на этот проект. Это меня не удивляет, и это нас не разделяет", - отметил Себастьян Курц.

Ранее кандидат на пост главы Еврокомиссии от "Европейской народной партии" (ЕНП) Манфред Вебер пообещал заблокировать строительство газопровода "Северный поток -2" в случае, если займет должность председателя ЕК. Кандидатуру Вебера на пост главы ЕК поддерживает канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц.

Как сообщала "Страна", власти США пыталась отговорить Германию и другие государства Европы отказаться от газопровода "Северный поток-2", но пока безуспешно. Об этом заявил в среду, 10 апреля 2019 госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, что в Газпроме допускают задержки в строительстве "Северного потока-2".