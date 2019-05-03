В пятницу, 3 мая, около 10:30 неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Львов", а также главного железнодорожного вокзала и пяти отелей во Львове.

Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Украинские новости.

Отметим, что на электронном табло аэропорта информации о переносе рейсов нет.

Информация поступила в полицию на электронную почту. По данным анонима, заминированные отели находятся на ул. Романчука, Городокской, Галицкой, Звенигородской и на пр. Свободы. На место прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщала "Страна", из аэропорта в Харькове эвакуировали 600 человек. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Напомним, что в посольстве США попросили американцев быть аккуратнее из-за волны "минирований" в Украине.