В Донецке сегодня, 3 мая, начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе. У здания миграционной службы "МВД "ДНР" люди с утра собрались в очереди, пишет Telegram-канал Inside Donetsk.

Прием документов начался с 9.00 по местному времени. К этому моменту у здания собралось около 80 человек. Люди сообщили, что очередь начали занимать еще с 5 утра.

Фото: t.me

Telegram-канал Post Enot позднее сообщил, что "люди прибывают" и "по списку записались уже почти 200 человек".

Фото: t.me/post_enot

Видео: t.me/post_enot

Фото: dan-news.info

До этого Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей т.н. "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, президент упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.

Также мы писали о том, что Киев призвал не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям "ЛДНР".