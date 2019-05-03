В Донецке выстроилась очередь за российскими паспортами. Фото. Видео
В Донецке сегодня, 3 мая, начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе. У здания миграционной службы "МВД "ДНР" люди с утра собрались в очереди, пишет Telegram-канал Inside Donetsk.
Прием документов начался с 9.00 по местному времени. К этому моменту у здания собралось около 80 человек. Люди сообщили, что очередь начали занимать еще с 5 утра.
Фото: t.me
Telegram-канал Post Enot позднее сообщил, что "люди прибывают" и "по списку записались уже почти 200 человек".
Фото: t.me/post_enot
Видео: t.me/post_enot
Фото: dan-news.info
До этого Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей т.н. "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, президент упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.
Также мы писали о том, что Киев призвал не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям "ЛДНР".