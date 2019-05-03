За 2018 год Киевская кондитерская фабрика Roshen увеличила доход на 44% или на 114,14 млн гривен по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Доходы составили 373,34 миллионов гривен.

Также на предприятии инвестировали в производство 331,5 млн гривен в 2013-2018 годах.

Об этом говорится в сообщении фабрики, передают Украинские новости.

"Киевская кондитерская фабрика Roshen в 2013-2018 годах инвестировала 88,5 млн гривен в производственное оборудование и 243 млн гривен в реконструкцию помещений фабрики и благоустройство прилегающих территорий", - сказано в опубликованном сообщении.

Кроме того отмечается, что на данный момент корпорация Roshen проводит плановую частичную модернизацию производственных мощностей компании, в связи с этим намерена увеличить уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн гривен и Кременчугской - на 300 млн гривен.

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