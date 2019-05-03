В Министерстве иностранных дел Украины предупредили граждан Украины об опасности совершения поездок в Тунис в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД.

Дипломаты порекомендовали учитывать существующие в Тунисе ныне риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.

"В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране риски по безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и тому подобное. Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе", - сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Фото: facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України

Как сообщала "Страна", Украину в 2018 году посетили более 14 млн туристов. Также в Минэкономразвития разработали законопроект о повышении финансовой ответственности туроператоров.

Отметим, что в аэропорту Борисполя не пустили в Украину 35 израильских туристов, их экскурсовода депортируют.