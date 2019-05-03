В палате представителей конгресса США во время открытых слушаний озвучили задачи перед новым президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.

Так, сообщается, что докладчиками-участниками дискуссии выступили бывшие помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, координатор госдепартамента по санкционной политике Дэниел Фрид и действующий глава Института исследования войны Джон Кин. В частности, в США от Зеленского ожидают продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.

Согласно сообщению украинского посольства, члены конгресса США и эксперты отметили ключевые позиции:

США должны показать твердую поддержку Украины и принять непосредственную роль в развитии реформ и увеличить политическую, дипломатическую и военно-техническую помощь в борьбе против России;

США должны обратить особое внимание на наблюдение за ситуацией относительно безопасности в Азовском море;

важно усилить работу над увеличением санкций США против России в координации с европейскими партнерами;

США и Европа должны скоординировать свои позиции в энергетической сфере, чтобы противодействовать попыткам России манипулировать энергетическими ресурсами, в частности, проектом Северный поток-2, в политических целям.

Фото: facebook.com

Напомним, что в "Голосе Украины" сегодня опубликовали официальные результаты выборов.

Также мы писали о том, что у Зеленского затруднились назвать дату его инаугурации и объяснили, в чем проблема.