Ключевым для команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского является возобновление переговоров в "нормандском формате". Об этом заявил его советник Александр Данилюк в пятницу, 3 мая, в Брюсселе.

"Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы "нормандского формата", - сказал Данилюк журналистам. По его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее смыслом. Об этом сообщает Интерфакс.

Он также отметил, что вместе с советником новоизбранного президента Русланом Рябошапкой приехали в Брюссель по приглашению властей Еврокомиссии и Европарламента.

Как сообщала "Страна", в МИД России также допустили возобновление переговоров в "нормандском формате".

"Мы считаем, что верность принципам минских договоренностей - это краеугольный камень в продвижении вперед в урегулировании. И второй краеугольный камень - это налаживание прямого диалога между Киевом и Донбассом", - сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Отметим, что Зеленский отметился еще одним антироссийским заявлением.