Россия сообщила, что не будет участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале ООН по морскому праву. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Facebook.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся, как запланировано, 10 мая 2019 года в Гамбурге", - написала Зеркаль.

Она добавила, что аргументы сторон - письменные документы и расшифровка выступлений - будут доступны уже во время слушаний. Решение Трибунала будет принято до конца мая.

"И даже если Россия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это никакое не одолжение, а исполнение решения Трибунала. Мы не просим об услугу, мы требуем немедленного освобождения наших моряков как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву", - отметила Зеркаль.

Фото: facebook.com/lana.zerkal

25 ноября 2018 года РФ задержала в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики также задержали 24 украинских моряков.

Напомним, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву для освобождения моряков. Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.

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