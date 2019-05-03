Четыре бывших чиновника МВД получили подозрения в рамках расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщили в Управлении специальных расследований ГПУ в Facebook.

Интересно, что следствие против правоохранителей начали только через пять лет после трагедии.

Отмечается, что по итогам расследования из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей правоохранителями по обеспечению охраны общественного порядка было сообщено о подозрении бывшему главе Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области и бывшему начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

В частности, им было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а именно гибель 48 человек, ранения 197 человек и причинение материального ущерба на сумму в 213 961,24 грн.

Кроме того, их подозревают по ч. 3 ст. 135 УК Украины - заведомо оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии, в результате чего погибли 42 человека.

Бывший начальник ГУМВД Украины в Одесской области также объявил о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины - служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана "Волна".

Обвинительные акты с данными подозрениями были переданы в суд. Разбирательство будет продолжаться.

Как уточнили в прокуратуре, бывший замначальника ГУ МВД Украины в Одесской области на данный момент был объявлен в обыск. В данный момент решается вопрос о применении процедуры заочного досудебного расследования.

Напомним, 2 мая 2014 в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Больше всего людей погибло в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Скриншот: Facebook/Управління спеціальних розслідувань ГПУ

Ранее сообщалось, что националисты прошлись по траурной Одессе с факельным шествием.

Также в ГПУ заявли, что в том, что полиция не спасала людей из одесского дома профсоюзов, виноваты иностранцы.