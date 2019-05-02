Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о том, что одна из главных героинь сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк, сегодня вышла замуж в платье от его жены - украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Об этом он сообщила на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan

"А знаете ли вы, что главная героиня этого сериала, Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, сегодня тайно вышла замуж? И вся американская и британская пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она пошла в волшебном белом наряде от украинского дизайнера BEVZA!", - написал он.

Также министр отметил, что украинцы умеют "не только создавать сюжеты покруче американских блокбастеров", но и быть на вершине моды и стиля.

Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan

Скриншот: Facebook/Volodymyr Omelyan

Ранее сообщалось, что жена Омеляна продает свои платья в России, пока муж анонсирует ограничение сообщений с РФ.

Также мы писали, что жена Омеляна показала фото дочери, которую родила в Нью-Йорке.