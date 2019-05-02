Адвокат американского лидера Дональда Трампа провел встречу с генпрокурором Украины Юрием Луценко по теме расследования дела в отношении компании, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times.

Отмечается, что Трамп может иметь свою выгоду от этого, так как Байден недавно объявил о своем желании участвовать в президентских выборах в 2020 году.

В частности, речь идет о Burisma Holdings – компании по разведке и добыче энергии, работающей на украинском нефтегазовом рынке, владельцем которой является экс-министр экологии Николай Злочевский.

В ее совет директоров входил сын Байдена - Хантер в то время, когда генпрокурором Украины был Виктор Шокин, который открыл дело против Burisma. В 2016 году Байден-старший от имени США потребовал уволить Шокина.

В марте этого года Луценко решил снова открыть дело против Burisma. Как считает издание, это можно расценивать как "попытку генерального прокурора Юрия Луценко заручиться поддержкой администрации Трампа".

"Усилия команды Трампа по привлечению внимания к работе Байдена в Украине, которая уже освещалась в консервативных СМИ, частично возглавлялись Рудольфом Джулиани, который был адвокатом господина Трампа в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера", – говорится в статье.

Было установлено, что Джулиани якобы обсуждал расследование по Burisma и его связь с Байденом с Луценко. При этом, стало известно о неоднократных визитах украинского генпрокурора в Нью-Йорк, где и проходили встречи.

"Нынешний генеральный прокурор позже сообщил коллегам, что во время одной из встреч господин Джулиани с воодушевлением позвонил господину Трампу, чтобы сообщить ему о своих выводах", – отмечают в издании.

Также адвокат Трампа заверил, что вмешался, потому что демократы вступили в сговор с украинцами, чтобы инициировать расследование спецпрокурора США.

Как сообщала "Страна" Трамп заявил, что началось расследование о возможном вмешательстве чиновников из Украины в американские выборы.

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