В Кабмине утвердили план мероприятий ко Дню памяти и примирения 8 мая, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая и 75-й годовщине изгнания нацистов из Украины 28 октября. Об этом говорится в распоряжении правительства №279 от 24 апреля, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 8, 9 мая и 28 октября в Киеве и других городах будут организованы мемориальные, торжественные, культурные, научно-просветительские, военно-патриотические и другие мероприятия при участии властей, дипломатического корпуса, духовенства и общественных организаций и мероприятия на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

На 8 мая в Киеве запланировали мемориально-художественную акцию "Первая минута мира", а 9 мая состоится праздничный концерт "Помним! Побеждаем!" с участием военных оркестров и личного состава вооруженных сил на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Также в течение недели до Дня победы чиновникам порекомендовали носить стилизированные значки "Мак памяти".

Ранее сообщалось, что иностранные лидеры не приедут в Москву на День Победы. В Кремле заявили, что их не звали.

Также мы писали, что ко Дню Победы "Интер" покажет военную драму "Ни шагу назад".